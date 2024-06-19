Еще девять детей-сирот из Балашихи получили сертификат на покупку жилья

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Девять детей-сирот из Балашихи скоро смогут жить в своей собственной квартире. Они получили сертификаты на приобретение жилья, которые выдаются по программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В течение двух месяцев ребята могут выбрать: купить жилье или погасить ипотеку в пределах Московской области.

«Новый порядок обеспечения жильем оказался очень актуальным и востребованным. Ребята имеют возможность выбрать квартиру по своему усмотрению в любом муниципалитете Подмосковья», — сказала заместитель главы городского округа Балашиха Евгения Сирота.

Всего в этом году такие сертификаты на жилье планируется выдать 37 детям-сиротам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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