Еще девять автобусов передали школам в Одинцовском округе

Для перевозки учащихся в школах Одинцовского округа появятся еще девять автобусов по 31 месту в каждом. Передачу машин одобрило Министерство имущественных отношений Московской области.

Автобусы ПАЗ обеспечат транспортировку 562 школьников к образовательным учреждениям. К школе «КвантУм» в микрорайоне Супонево Звенигорода и ее филиалу, Введенской школе, будут доставлять учеников из микрорайонов Верхний Посад, Южный и Восточный, а также из сел Ершово и Аксиньино. Всего в эти образовательные учреждения поедут 339 детей.

Успенская школа в поселке Горки-2 примет учащихся из жилого квартала «Лайково-Парк», микрорайона «Город-событие» села Лайково, а также из деревень Большое Сареево, Верхнее Сареево, Салослово и поселка Горки-8. Для перевозки 103 детей предусмотрены специальные маршруты. Зареченская школа предоставит обучение 120 ребятам, проживающих в жилом комплексе «Западные ворота столицы» в поселке Новоивановское.