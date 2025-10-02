Еще четыре зала отремонтируют в молодежном клубе «Витязь» в Зарайске

Подростково-молодежный клуб «Витязь» в Зарайске активно обновляется и модернизируется. В этом году провели ремонт в двух залах, а сейчас работы продолжаются еще в четырех: боксерском, двух тренажерных и актовом залах.

Строители уже заменили окна и батареи, а также подготовили стены под штукатурку и покраску. В ближайшие месяцы планируется обновление полов, потолков, дверей и освещения.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что обновленные залы и новое оборудование, установленное в них, уже пользуются высоким спросом.

После завершения ремонта власти планируют закупить дополнительные тренажеры и установить специальное резиновое покрытие, которое обеспечит удобство и безопасность для посетителей.