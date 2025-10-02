Еще четыре зала отремонтируют в молодежном клубе «Витязь» в Зарайске
Подростково-молодежный клуб «Витязь» в Зарайске активно обновляется и модернизируется. В этом году провели ремонт в двух залах, а сейчас работы продолжаются еще в четырех: боксерском, двух тренажерных и актовом залах.
Строители уже заменили окна и батареи, а также подготовили стены под штукатурку и покраску. В ближайшие месяцы планируется обновление полов, потолков, дверей и освещения.
Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что обновленные залы и новое оборудование, установленное в них, уже пользуются высоким спросом.
После завершения ремонта власти планируют закупить дополнительные тренажеры и установить специальное резиновое покрытие, которое обеспечит удобство и безопасность для посетителей.
Отметим, клуб продолжает функционировать в обычном режиме. Занятия для школьников, студентов очной формы обучения и малообеспеченных многодетных семей проводятся бесплатно.
Входной билет для остальных составляет 70 рублей до 14:00 и 100 рублей после. Занятия с инструктором обойдутся в 140 рублей. Клуб работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00.