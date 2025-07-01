Еще четыре выпускника из Одинцова сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Одинцовском округе огласили имена еще четырех одиннадцатиклассников, которые успешно сдали единый государственный экзамен. Талантливые ребята показали выдающиеся результаты и внесли свой вклад в рейтинги школ округа.

Среди новых стобалльников — Диана Доброскокина из образовательного центра «Багратион», получившая высший балл по русскому языку; Екатерина Литвина из Одинцовского лицея № 2, также сдавшая русский язык на 100 баллов; Софья Петухова из Одинцовского лицея № 2, которая продемонстрировала выдающиеся результаты по литературе, получив максимальную оценку; Александр Разов из Немчиновского лицея, также сдавший литературу на 100 баллов.

Теперь в округе насчитывается около 50 выпускников, которые достигли высшего балла на ЕГЭ — это отличный показатель качественного образования и усердной подготовки школьников. Среди них уже есть двое выпускников, которые стали мультистобалльниками, получив максимальные оценки по двум предметам.