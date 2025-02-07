Еще четыре образовательных учреждения в Чехове модернизируют в 2025 году

В 2025 году в Чехове реализуют масштабный проект по модернизации и развитию детских учебных заведений. В муниципалитете обновят два дошкольных учреждения, одну общеобразовательную школу и одну школу искусств.

Так, в школе № 3 на улице Лопасненской в Чехове возводят пристройку на 200 мест. Общая готовность объекта составляет 32%. Рабочие уже соорудили каркас здания и кровлю, возвели стены и перегородки, проложили наружные инженерные сети, частично выполнили планировку и подготовили участок к благоустройству. Сейчас специалисты монтируют кронштейны фасада, закрывают тепловой контур и изолируют потолки подвала.

В дошкольном учреждении № 17 на улице Монтажной, дом № 8, запланировали ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, сетей отопления, канализации, водо- и электроснабжения. Помимо этого, там отремонтируют бассейн и благоустроят прилегающую территорию.

Капитальный ремонт проведут и в дошкольном отделении лицея № 4 на улице Ильича. Там обновят фасад здания, поменяют инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, а также полы, потолки, окна и двери.

А в Чеховской детской школе искусств проведут кровельные и фасадные работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. В здании обновят внутреннюю отделку помещений, закупят новую мебель и оборудование, а также приведут в порядок пришкольную территорию.