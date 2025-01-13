Еще четыре семьи в Можайске получили свидетельства на жилищную субсидию

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вручил сертификаты на улучшение жилищных условий четырем семьям. Три из них — многодетные и одна — молодая пара супругов.

В одной из семей растут семеро несовершеннолетних детей, все они приехали на торжественное вручение сертификатов.

«Мы очень благодарны администрации Можайского округа за то, что они поспособствовали нам. Специалисты очень помогали, разъясняли все необходимые моменты», — поделилась многодетная мама Любовь.

Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев поздравил семьи со знаменательным событием.

«Новый год начался с радостного момента: четыре семьи Можайского округа получили свидетельства о праве социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Желаю как можно быстрее отметить новоселье!» — сказал он.

Напомним, что право на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство дома семьи округа получают благодаря поддержке губернатора области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Жилище». Подробности можно уточнить, позвонив в отдел соцподдержки по номерам: 8 (49638) 23-335 или 8 (49638) 40-307.