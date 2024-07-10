Еще четыре многоквартирных дома капитально отремонтируют в Мытищах летом

Администрация городского округа Мытищи
Фото: Администрация городского округа Мытищи

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел выездное совещание. Он проверил четыре многоквартирных дома, которые капитально отремонтируют этим летом.

Исполняющий обязанности главы Олег Сотник встретился с жителями и подрядчиками. Всего он проверил четыре многоквартирных дома.

«Лето – самая активная пора в сфере благоустройству и ЖКХ. Работы, связанные с ремонтом многоквартирных домов, мы продолжаем контролировать на постоянной основе. Если по качеству работ на сегодняшний день претензий нет, то вопросы по графикам время от времени появляются», – сказал Олег Сотник.

В доме №38 по улице Летной подрядчик отремонтирует крышу к сентябрю. В доме №14, корпус 2 исполнитель планирует сдать объект к концу июля. Ремонт подъездов продолжается в доме №25 по улице Мира. Там заменят окна, напольное покрытие и входные группы. В этом месяце будет готов дом №11 по улице Колпакова.

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