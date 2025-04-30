Еще четверым ветеранам в Балашихе присвоили звание почетного гражданина

В преддверии Дня Победы в Балашихе состоялось торжественное вручение знаков и удостоверений «Почетного гражданина городского округа Балашиха» четырем ветеранам Великой Отечественной войны. Инициатором и участником церемонии стал председатель Совета депутатов Геннадий Попов вместе с депутатами округа.

Высокое звание получили Диана Шевякова, Лидия Червякова, Иван Рыженков и Михаил Макаренко — люди, которые своими подвигами и самоотверженностью внесли значительный вклад в Победу.

Особое внимание было уделено Диане Шевяковой, которая в 17 лет добровольно ушла на фронт и служила в гидрографическом отделе Северного флота, базируясь в Ваенге. Ее работа заключалась в создании навигационных карт, на которых отмечались опасные участки для советских кораблей и подводных лодок. За свою службу Диана была награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими государственными наградами.