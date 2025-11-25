Еще четверым сиротам вручили ключи от квартир в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ключи от квартир четырем детям‑сиротам. В торжественной церемонии также участвовали заместитель главы округа Евгения Сирота и руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета России по Балашихинскому гарнизону Юрий Зимонин.

В 2025 году в Балашихе ключи от квартир получат 53 человека, 15 из которых, в рамках приобретения жилых помещений по аукционам и 38 — с использованием жилищных сертификатов. Передача ключей проходят по губернаторской программе «Жилище», реализующейся в Московской области под руководством Андрея Воробьева.

«Хочу поздравить ребят и пожелать, чтобы это жилье стало важным этапом в вашей жизни и позволило уверенно смотреть в завтрашний день», — отметил Сергей Юров.

Квартиры расположены в новых микрорайонах, оснащены инженерными системами и индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения и готовы к заселению.

Государственная программа «Жилище» направлена на обеспечение детей‑сирот собственным жильем и реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья.