Еще более 70 человек пройдут смены школы профориентации для родителей в Подмосковье

Кадровый центр Подмосковья запустил смены Школы профориентации для родителей в Люберцах и Ступине. В них примут участие более 70 человек.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, проект поможет детям и родителям выбрать профессию мечты и построить карьерный трек. Программу разработали сертифицированные педагоги-психологи. Она построена на принципах взаимодействия и командной работы ребенка и взрослого.

«Наш курс помогает разобраться в том, какая именно мотивация позволит найти подходящий карьерный маршрут — осознанно, а не по принципу „этот колледж рядом с домом, поэтому пойду учиться туда“. Отдельное внимание уделяется формированию у родителей позиции наставника, готового видеть и правильно интерпретировать таланты ребенка», — сказала начальник отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки Кадрового центра Евгения Эберлин.

В Люберцах программу пройдут 26 человек, в Ступине — более 50. В течение трех месяцев они посетят восемь уроков, которые помогу освоить навыки профориентации. Родители узнают предрасположенности и приоритеты детей для выбора карьерного пути.