Еще более 60 домов подключили к газу в поселке Проводник

Программу догазификации продолжают реализовывать в Коломне. Накануне голубое топливо появилось еще в нескольких десятках домов в одном из населенных пунктов округа.

В поселке Проводник за время работ построили свыше 2,5 километра новой газовой сети. Также к ресурсу подключили несколько десятков частных жилых домов.

Накануне газ появился и в доме на Дачной улице. Заявку хозяин подал в феврале, а спустя полтора месяца уже начались пусконаладочные работы.

Всего более 2500 частных домов в Коломне уже подключили к газу по президентскому проекту «Социальная газификация». Его реализуют в населенных пунктах, где уже есть действующая газовая сеть.

Важные условия для участия в программе: жители должны подать заявку самостоятельно, а на земельном участке должен находиться построенный и официально зарегистрированный жилой дом.