Еще более 6 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

Работа по ликвидации борщевика продолжается в Подмосковье. Специалисты уже очистили от сорняка более 29 тысяч гектаров земли.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, в ходе второго этапа работ специалисты уже очистили 28% от запланированной территории. Это более шести тысяч гектаров.

Для удаления растения используют химические и механические методы. Работы продлятся до осени.

Владельцам земельных участков напомнили, что ответственность за уничтожение борщевика на таких территориях лежит на собственниках

«Важно помнить, что сорняк опасен: под действием солнечного света его сок вызывает ожоги при попадании на кожу. Обязательный элемент защиты — закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные водонепроницаемые перчатки, головной убор. Работать лучше в пасмурную безветренную погоду», — отметили в министерстве.

Растение необходимо удалять как можно глубже с корнем, в противном случае оно вырастет снова. Остатки нужно собирать в плотные мешки, а затем сдать их в пункт приема растительных отходов.

Сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефонам 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25.