Еще более 6 млн рублей долгов по алиментам и налогам взыскали в Подмосковье

Управление региональной безопасности Подмосковья взыскало еще несколько миллионов рублей задолженностей. Этого удалось добиться благодаря аресту имущества и назначения обязательных работ.

В Щелкове судебные приставы взыскали 453 тысячи рублей после возбуждения уголовного дела. Мужчина перестал выполнять свою обязанность после увольнения. Из-за неисполнения судебного решения приставы ограничили его в праве управления машиной и выезде за границу.

«Суд назначил ему обязательные работы на 60 часов, однако задолженность не была погашена. После составления рапорта о признаках преступления, должник оплатил всю сумму задолженности, а ограничения были сняты. Взыскание текущих алиментов продолжается», — рассказали в ведомстве.

Еще более шести миллионов рублей задолженности взыскали в Химках. Там мужчине начислили налог на земельный участок, 10 квартир и более 50 машиномест. Его предупредили о возбуждении исполнительного производства и возможных ограничениях. После ареста одной из квартир задолженность была погашена.

В Подольске должник выплатил 205 тысяч рублей алиментов после угрозы уголовного дела.

«Поскольку он долгое время не выполнял свои обязательства, судом ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. Неисполнение этого наказания привело к возбуждению уголовного дела за неуплату алиментов. В результате угрозы уголовной ответственности должник оплатил задолженность, что стало основанием для прекращения дела», — рассказали в управлении.

В Орехово-Зуеве двух мужчин осудили по статьям уголовного кодекса за нарушение требований в сфере оборота алкогольной продукции. У одно из них конфисковали автомобиль и передали его для нужд СВО.