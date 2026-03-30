Еще более 400 сухостойных деревьев убрали в лесах Истры

С начала года в лесах Истры провели комплекс мероприятий для поддержания безопасности жителей и их имущества. В результате устранили более 400 опасных сухостойных деревьев.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, работы провели как в рамках госпрограммы, так и по заявкам жителей.

Специалисты регулярно обследуют лесные территории и оперативно реагируют на поступающие обращения.

«При проведении работ применяется безопасная технология удаления деревьев: валка осуществляется с последующим распиливанием ствола на части, что позволяет минимизировать возможные риски», — отметили в комитете.

Заместитель директора Истринского филиала «Мособллес» Сергей Лексашов отметил, что приоритетом в работе остается своевременное устранение потенциально опасных объектов.

Решение о признании дерева аварийным принимают на основе профессиональной оценки специалистов. К таким объектам относят экземпляры с опасным наклоном, гнилью и повреждениями корневой системы или ствола.