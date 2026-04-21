Еще более 30 задвижек обновили на сетях водоснабжения в Подмосковье
Мособлводоканал продолжает плановую замену запорной арматуры. Специалисты уже обновили более 30 задвижек на сетях водоснабжения. Эти работы необходимы для обеспечения надежности снабжения жителей.
Задвижки на сетях водоснабжения играют важную роль в обеспечении бесперебойной подачи воды жителям, поэтому их необходимо своевременно обновлять. Благодаря им регулируется давление в системе, контролируется расход ресурсов, участки оперативно отключаются для ремонта или в случае аварии. Также задвижки предотвращают утечки и продлевают срок службы коммуникаций.
«Замена запорной арматуры — это не просто техническое обслуживание, а важнейшая профилактическая мера. Современные задвижки обеспечивают более точное управление потоками воды, снижают риск сбоев в сети и позволяют экономить ресурсы. Специалисты регулярно проводят диагностику и принимают решение об их замене», — отметили в МинЖКХ Подмосковья.
Сезон работ в Подмосковье только начался. Впереди — масштабная программа по модернизации сетей.