Основные муниципальные социальные услуги переведут в цифру в Подмосковье в этом году. В первую очередь это коснется выплат на детский отдых, материальной помощи, компенсации за ЖКУ и других мер поддержки льготников. Цифровизацию обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева.

Около 3,5 миллиона жителей Подмосковья относятся к льготным категориям. Это пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и другие.

Самыми популярными социальными услугами в Подмосковье стали бесплатный проезд, пенсия и компенсация за ДКУ. Их предоставляют как проактивно, так и по заявлению через «Госуслуги».

«Вместе с тем сейчас более 30 муниципальных социальных услуг — полностью или частично на бумаге. Задача — перевести самые популярные и востребованные в единый современный цифровой формат. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы человеку не нужно было ходить из кабинета в кабинет за сведениями, которые уже есть в информационных системах», — отметил губернатор.

В регионе есть и уникальные возможности для льготников: выплаты на аренду жилья для педагогов, врачей и соцработников, ремонт для участников СВО. Многие услуги предоставляют в автоматическом режиме.

«Сейчас у нас реализовано в цифре 45 федеральных услуг и 62 региональные. При этом на уровне муниципалитетов есть свои услуги — 36. Они частично или полностью на бумаге. Мы ставим себе цель в этом году перевести основные из них в цифровой формат», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Также в Подмосковье действуют семь комплексных услуг, когда по одному заявлению можно получить сразу несколько мер поддержки.

Около трех лет назад в Московской области запустили цифровые удостоверения льготника — прототип федерального электронного удостоверения. Их получили более 500 тысяч человек.

