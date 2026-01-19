Еще более 200 человек расселили из аварийнвых домов в Подмосковье

За неделю в Подмосковье из аварийного жилья расселили 244 человек. Они получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также выкупную стоимость недвижимости или сертификаты.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 106 аварийных помещений в Богородском округе, Жуковском, Зарайске, Клину, Луховицах, Мытищах, Раменском, Сергиевом Посаде и Щелкове. Их общая площадь превысила 4,2 тысячи квадратных метров.

В нескольких городах продолжается строительство домов для переселенцев. Так, на улице Спортивной в Шатуре уже укладывают коммуникации и монтируют окна. Работы там завершат в четвертом квартале года.