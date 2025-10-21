Еще более 100 нарушений правил парковки выявили в Подмосковье

Благодаря приложению «Народный инспектор» жители Подмосковья могут сообщать о нарушениях правил парковки на территории региона. За прошедшею неделю граждане оставили 106 жалоб на автомобили, оставленные у контейнерных площадок. Однако не все обращения приняли из-за технических недочетов при оформлении.

Часто при подаче заявок на видео отсутствовал или был нечитаем государственный номер транспортного средства, машина была припаркована далеко от мусорки или в кадре было вовсе не видно баков. Также жалобы со слишком короткими или резкими видео были отклонены.

«Народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жителей Подмосковья призвали обращать внимание на корректность обращений, поскольку это напрямую влияет на работу по устранению нарушений. Благодаря правильно оставленным жалобам специалисты могут оперативно реагировать на проблемы и наказывать нарушителей.