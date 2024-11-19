Еще 99 объектов недвижимости реализовали в Подмосковье на торгах

За неделю в Подмосковье провели еще 99 земельно-имущественных аукционов. В нх приняли участие 280 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в среднем на один лот претендовали три человека.

Ознакомиться со всеми доступными на торгах объектами можно на портале ЕАСУЗ. На аукционе можно подобрать подходящий участок для строительства дома, а также помещения для ведения бизнеса.

Подборки с предложениями также публикуют в Telegram-канале ведомства.