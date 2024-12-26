Еще 988 сирот обеспечили жильем в Подмосковье в 2024 году

В Московской области реализуют программу по обеспечению сирот жильем. В этом году в ее рамках ключи от новых квартир получили 988 человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Более 80% ребят выбрали для себя наиболее удобный вариант — найти квартиру самостоятельно и купить ее по сертификату. В следующем году собственное жилье получат более 900 детей-сирот», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Более 800 человек захотели приобрести квартиры по сертификату в 2025 году. Он позволяет купить жилье не только на территории округа по месту жительства, но и в других городах Московской области. На поддержку сирот в 2025 году направят около четырех миллиардов рублей.

Напомним, федеральный закон закрепляет нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия, а Подмосковье — первый регион, где планку снизили до 18 лет.