Еще 980 жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

С начала 2025 года 978 собственников в Подмосковье изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. Эту услугу в регионе можно оформить онлайн.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка осуществляется через региональный портал госуслуг.

Собственник должен заполнить заявление и указать кадастровый номер участка, а также вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий.

В течение 12 дней ему пришлют уведомление с расчетом суммы и реквизиты. После оформления услуги заявитель должен обратиться в Росреестр.

В результате предоставленной с начала года услуги в бюджет Подмосковья поступило свыше 572 миллионов рублей. За два месяца по расчету платы направили 1481 положительное решение на сумму более миллиарда рублей.