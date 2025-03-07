Еще 980 жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

С начала 2025 года 978 собственников в Подмосковье изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. Эту услугу в регионе можно оформить онлайн.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка осуществляется через региональный портал госуслуг.
Собственник должен заполнить заявление и указать кадастровый номер участка, а также вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий.
В течение 12 дней ему пришлют уведомление с расчетом суммы и реквизиты. После оформления услуги заявитель должен обратиться в Росреестр.
В результате предоставленной с начала года услуги в бюджет Подмосковья поступило свыше 572 миллионов рублей. За два месяца по расчету платы направили 1481 положительное решение на сумму более миллиарда рублей.
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