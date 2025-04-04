Еще 98 нарушителей правил перевозки стройотходов оштрафовали в Подмосковье
В Подмосковье продолжают бороться с незаконной перевозкой крупногабаритного мусора. За неделю при помощи видеокамер в регионе зарегистрировали 98 таких случаев.
Больше всего нарушителей выявили в Талдоме, Подольске и Электростали. Общая сумма выписанных штрафов превысила семь миллионов рублей.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнило, что получить талон на перевозку строительного мусора можно на портале госуслуг.
Система видеофиксации в Московской области круглосуточно следит за соблюдением правил транспортировки отходов. За их нарушение может грозить штраф до 250 тысяч рублей.
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