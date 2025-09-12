Еще 970 студентов заключили договоры на целевое обучение в медвузах в Подмосковье

Более 970 студентов поступили в медицинские вузы по договорам на целевое обучение. После выпуска они пойдут работать в медучреждения Подмосковья.

Абитуриенты, которые планируют обучаться в медицинском вузе, могут заключить целевой договор с одной из медорганизаций Подмосковья. В этом году это сделали 973 человека, из них 622 будут обучаться на специалитете, еще 351 — в ординатуре.

«Целевое обучение позволяет в перспективе обеспечить подмосковные учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, поскольку после завершения учебы молодые медики выходят на работу в наши больницы и поликлиники», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Из тех, кто пошел в ординатуру, 151 человек будет обучаться МОНИКИ, 10 — в НИКИ детства, шесть — в МОНИИАГ.

В Минздраве напомнили, что регион долгое время сотрудничает с ведущими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами.

Заключить договор на целевое обучение могут студенты с первого по четвертый курс. Им также предоставляют стипендию. После выпуска они должны отработать в медорганизации не менее трех лет.