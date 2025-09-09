Еще 96 подъездов в жилых домах отремонтируют в Красногорске

Муниципальный депутат Артур Бадретдинов проверил ремонт подъездов в доме на улице Карбышева. Здесь уже установили пластиковые окна, обновили входные группы и двери.

Подъезды обновляют в рамках губернаторской программы. Она действует в Московской области с 2017 года. За это время жилищные условия улучшили в сотнях домов в Красногорске. В этом году приведут в порядок еще 96 подъездов — в два раза больше, чем в прошлом.

Артур Бадретдинов рассказал, что в программу принимают после обращения в управляющую компанию. Нужно провести собрание собственников и определить виды работ. Организация составит смету и направит ее в администрацию. После одобрения часть расходов компенсирует муниципалитет.

Основное условие участия в программе — отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.