Еще 95 водителей прошли переподготовку на категорию D в «Мострансавто» в Балашихе

В филиале МАП № 11 города Балашихи компании «Мострансавто» водители могут бесплатно пройти двухмесячную переподготовку на категорию D. Сейчас обучение проходят 56 человек, а 95 готовятся к экзаменам, сообщили в Минтрансе региона.

Курсы включают теоретические и практические занятия. Пройти переобучение могут как женщины, так и мужчины от 21 года с правами категории B или C и средним образованием. Во время курсов выплачивается стипендия в размере 19 тысяч рублей. Отмечается, что после успешного окончания водитель должен проработать в компании год.

Напомним, программа стартовала в ноябре 2023 года. За это время уже 47 человек получили категорию D и трудоустроились. Для записи на обучение можно позвонить по номеру 8 (903) 161-92-91 или отправить заявку на почту rabota@mtamo.ru.

Компания «Мострансавто» предоставляет расширенный соцпакет: бесплатные поездки на автобусах, проживание в общежитии или компенсацию аренды жилья до 12 тысяч рублей, отпуск до 42 дней, а также бесплатную форменную одежду и путевки в детские лагеря.

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