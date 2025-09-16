Еще 95 тысяч онлайн-заявок на запись детей в кружки подали в Подмосковье

За неделю жители Подмосковья подали порядка 95 тысяч онлайн-заявок на запись детей в кружки . Услуга вошла в топ самых популярных на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, второй по популярности госуслугой недели стало обслуживание транспортных карт «Стрелка», ее получили более 36 тысяч раз. Еще 18 тысяч заявок подали на замену социальных карт, 17 тысяч — на выписки из домовой книги и семь тысяч — на выплаты на школьную форму.

Всего на региональном портале доступно около 400 госуслуг для жителей и предпринимателей. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел».