Еще 95 подъездов отремонтируют в Коломне в 2025 году

В Коломне 23 подъезда отремонтируют по программе софинансирования, а 72 — за счет внебюджетных средств. Рабочие управляющей компании «Департамент городского хозяйства» вскоре приведут в порядок объект в доме № 46 на улице Красина.

На лестничных клетках поменяли установили современные окна, проводу проложили в пластиковые короба, заменили светильники и датчики света. После маляры приступили к покраске стен.

«На стенах была масляная краска. Сейчас департамент переходит на акрил. Поэтому нам пришлось счищать старый слой, проходить бетоноконтактом, готовить стены к новой покраске», — рассказала маляр ООО «ДГХ» Анна Елисеева.

Совет дома выбрал сиреневый цвет. В качестве компаньона к нему подобрали нейтральный светло-серый оттенок.

«Жителям понравилось. Многие, проходя мимо, говорят, что довольны ремонтом. В этом году еще один подъезд мы покрасили необычным образом в доме № 85 на улице Дзержинского. Там выбрали сочетание бирюзового и бежевого», — рассказала Анна Елисеева.