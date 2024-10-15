Еще 95 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

Еще 95 новых светофоров появились на региональных трассах в Подмосковье. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего в этом году в планах установить более 190 новых светофоров.

«Дорожники обустроили 25 светофоров типа Т-1 и 70 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах Подмосковья. Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности», — пояснил Гержик.

Светофоры типа Т-1 установили в Реутове, Лобне, Истре и в Дмитровском городском округе, а светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета появились в 23 городских округах-Химках, Котельниках и других.

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