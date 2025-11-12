Еще 95 млрд рублей направят на обновление инфраструктуры ЖКХ Подмосковья

В Московской области при формировании бюджета на 2026–2028 годы сделали упор не только на социальные обязательства, но и на крупные инвестиционные проекты. Приоритетным направлением стала модернизация коммунальной сферы.

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков, в рамках выступления на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета, отметил, что одной из самых масштабных статей расходов в следующем году станет обновление системы теплоснабжения — на эти цели направят 43 миллиарда рублей.

На эти средства в регионе собираются построить и обновить 213 котельных, причем 146 из них будут вводными. Кроме того, планируется модернизация 81 центрального теплового пункта, а также ремонт 180 километров теплосетей.

Параллельно областные власти продолжат приводить в порядок сети водоснабжения и водоотведения. В 2026 году работы охватят 475 объектов по всему региону. Суммарный бюджет этих мероприятий достигнет 50 миллиардов рублей.

В целом расходы по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2026 году составят 95 миллиардов рублей.

Это одна из самых крупных инвестиционных программ региона, направленная на то, чтобы коммунальные системы работали стабильно, меньше изнашивались и могли обеспечить потребности растущих городов и поселков.