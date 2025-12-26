Еще 93 тысячи онлайн-заявок на оформление градпланов подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на оформление градостроительных планов земельных участков. С начала года этой возможностью воспользовались более 93 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, градостроительный план необходим для проведения строительства или реконструкции капитального объекта. Он нужен для подготовки проектной документации, получения разрешения на проведение работ и ввод в эксплуатацию.

Услугу могут получить физические и юридические лица, а также предприниматели, которые владеют земельным участкам на правах аренды или собственности. Для этого нужно авторизоваться на «Госуслугах» через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Сервис доступен в разделе портала «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Услугу предоставляют в течение 14 рабочих дней.