Еще 93 коммерческих здания построили в Подмосковье в январе

При содействии ЦСС в Московской области ввели в эксплуатацию еще 93 объекта на 189 тысяч квадратных метров. Проекты принесли в экономику региона 5,6 миллиарда рублей. Благодаря их реализации создано порядка 1064 новых рабочих мест.
В январе на сопровождение ЦСС поступило более 200 новых проектов коммерческой недвижимости. К каждому застройщику прикрепляется менеджер, в его задачи входит получение всего пакета разрешительной документации на строительство. Сам застройщик при этом ни с кем, кроме менеджера, не контактирует. Уведомления поступают ему в личный кабинет на портале госуслуг.
Сопровождение ЦСС для бизнеса бесплатное.
С 2023 года деятельность ЦСС курирует Главгосстройнадзор Московской области.
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