Еще 92 новых поезда выведут на маршруты Ярославского направления МЖД

Центральная пригородная пассажирская компания обновит поезда на Ярославском направлении. Эту работу проведут совместно с правительством и департаментом транспорта Москвы.

Свыше 292 тысяч пассажиров пользуются маршрутами Ярославского направления ежедневно. Сейчас на линиях работают поезда ЭД4М и ЭД2Т – их средний возраст составляет 17 лет. Когда обновление подвижного состава завершится, этот показатель снизится до 3,5 года.

По словам генерального директора ЦППК Ивана Конева, в ближайшие годы на маршруты планируют направить 92 новых поезда, которые заменят арендованные составы ранних серий.

«та работа проводится в рамках масштабного обновления парка поездов. Главная цель — сделать поездки сотен тысяч наших пассажиров на самом востребованном направлении максимально комфортными», - сказал он.