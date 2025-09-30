Еще 900 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

В Подмосковье активно развивается телемедицина, которая позволяет экономить время на посещении медицинских учреждений. Услугой могут воспользоваться как взрослые, так и дети.

Телемедицина дает возможность оперативно получить повторную консультацию специалиста.

«Наш флагман в детской телемедицине — Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, только с начала года в регионе провели почти 900 тысяч консультаций для детей, и каждая из них — это возможность своевременно поддержать здоровье ребенка. Такой формат помогает значительно снизить нагрузку на поликлиники и сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для семей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чтобы попасть на дистанционный прием, необходимо сначала посетить врача очно.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна в приложении «РТ ДокторОнлайн», на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по номеру телефона 122, а также на приеме у лечащего врача.