Еще 900 нарушителей правил перехода через ж/д пути выявили в Подмосковье

С начала года в Подмосковье выявили около 900 нарушителей правил перехода через железную дорогу. Большинство из них пересекали пути по «опасным тропам».

Как рассказали в региональном Минтрансе, нарушителей выявляли в ходе рейдов на станциях и пешеходных переходах. Всего с начала года инспекторы провели более 1,4 тысячи таких мероприятий. В них участвовали сотрудники транспортной полиции, представители администраций округов, перевозчики и волонтеры.

Кроме того, нарушителей помогают выявлять свыше 140 камер. Больше всего таких устройств установлено в Одинцове.

«Система не просто фиксирует нарушение правил перехода, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности», — объяснили в министерстве.

Для повышения безопасности в Подмосковье также устанавливают заборы и строят надземные переходы.

Жителей призвали пересекать пути только в оборудованных местах и на разрешающий сигнал светофора.