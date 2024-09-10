Еще 900 машин исключили из реестра такси Подмосковья из-за неправильного цвета

Свыше 5,3 тысячи автомобилей такси с нарушением регионального стандарта выявили в Подмосковье с начала года при помощи нейросетей. Водители не соблюдали принятую цветовую гамму и получили предостережения, в результате свыше 900 из них исключили из реестра.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, единый стандарт оформления такси предполагает желтый цвет кузова, световой фонарь на крыше, а также желтые полосы на боковых сторонах машины и темно-серые — на передней и задней стороне бампера.

«За восемь месяцев 2024 года в Подмосковье выявили больше 5,3 тысячи нарушений цветовой гаммы такси — водители получили предостережения. В результате чего более 900 транспортных средств были исключены из реестра легковых такси Московской области за невыполнение требований и повторное фиксирование нарушений», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Всего в Подмосковье работает более двух тысяч камер фотовидеофиксации, а специальная система позволяет выявлять нарушения регионального стандарта такси. Нейросеть также фиксирует повреждения атрибутики и формирует предостережения. При повторном нарушении водителя исключают из реестра.

Сейчас в Подмосковье работают свыше 114 тысяч автомобилей такси и более 34 тысяч перевозчиков.

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