Еще 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье

В 2025 году в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области прошли первичную подготовку 910 специалистов. Они освоили новые профессии с нуля и уже готовы вступить в ряды отрасли.

Больше всего учащихся оказалось из Щелкова — 434 человека. В топ округов по числу выпускников вошли Жуковский, откуда заявилось 152 работника, и Красногорск со 125 слушателями программ. Завершил рейтинг Наро-Фоминск — участниками обучения там стали 119 жителей.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Среди популярных профессий оказались электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-сантехник, кровельщик, оператор котельной и специалист по охране труда и промышленной безопасности.

В МинЖКХ региона добавили, что все программы были разработаны с учетом современных требований к эксплуатации оборудования и акцентом на промышленную и экологическую безопасность.

Стать участником интересующего направления обучения в сфере ЖКХ можно на сайте.