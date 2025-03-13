Еще 90 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье с 3 по 7 марта провели 90 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 262 претендента.

На прошлой неделе на один лот в среднем претендовали три человека.

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Кроме того, Комитет по конкурентной политике региона регулярно публикует в своем Telegram-канале актуальные лоты и информацию о торгах.