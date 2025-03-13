Еще 90 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
В Подмосковье с 3 по 7 марта провели 90 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 262 претендента.
На прошлой неделе на один лот в среднем претендовали три человека.
Жители Московской области могут подобрать участок для загородной жизни или помещение для развития бизнеса на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Кроме того, Комитет по конкурентной политике региона регулярно публикует в своем Telegram-канале актуальные лоты и информацию о торгах.
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