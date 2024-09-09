Еще 9 земельных госуслуг упростили в Подмосковье

Еще девять земельных госуслуг упростили на региональном портале в Подмосковье. На них добавили сервис предпроверки.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, сервис поможет узнать, нет ли на участке ограничение на оборотоспособность. Его подключили к девяти услугам. Среди них — перераспределение земель, установление соответствия ВРИ классификатору, перевод земельного участка из одной категории в другую, выдача разрешения на использование участка и другие.

Внедрение сервиса позволит ускорить предоставление госуслуг. Для проверки участка необходимо ввести в форму кадастровый номер или координаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».