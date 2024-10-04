Еще 9 врачей трудоустроили в больницу в Шатуре

Еще девять врачей трудоустроили в Шатурскую больницу в октябре. К выполнению обязанностей приступили педиатр и травматолог, вскоре придут несколько терапевтов, онколог и рентгенолог.

Виктория Бессонова приехала в Шатуру из Рязани. Там она окончила медицинский университет в 2023 году, однако она уже приобрела значительный опыт: на четвертом курсе девушка работала в поликлинике, а во время пандемии коронавирусной инфекции — на скорой помощи.

«На скорой знаю стихию свою, в поликлинике знаю, в стационаре знаю — по чуть-чуть собирается в большой клубочек», — рассказала врач-терапевт Шатурской больницы Виктория Бессонова.