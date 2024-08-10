Еще 9 ученых приобретут жилье по льготной ипотеке в Дубне

Молодым ученым Объединенного института ядерных исследований городского округа Дубна торжественно вручили свидетельства на получение льготной ипотеки. Всего в Подмосковье улучшить жилищные условия в этом году смогут 57 человек, из них девять ученых из Дубны.

Благодаря программе «Социальная ипотека» жилищные субсидии получат девять молодых ученых Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Среди них: Виктор Барышников, Виталий Баутин, Никита Грамотков, Андрей Золоторев, Алексей Кампф, Наталия Куркова, Ульяна Пинаева, Дарья Шамина и Никита Юшин.

Участникам оплачивают половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а оставшуюся сумму основного долга им компенсируют ежемесячно в течение 10 лет. Получатели социальной ипотеки погашают только проценты по кредиту.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году. Рассчитывать на государственную поддержку могут работники медицинских учреждений, учителя, молодые ученые, специалисты и тренеры.

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