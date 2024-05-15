Еще 9 участков выделили для строительства дорог в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:13 Еще 9 участков выделили для строительства дорог в Подмосковье Медиабанк МО

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Подмосковье получило из федеральной собственности еще девять земельных участков для строительства дорог. Их общая площадь превысила один гектар.

Как рассказали в подмосковном Минимущества, четыре участка регион получил для строительства дорог Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный. Их общая площадь составила 0,42 гектара.

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Еще 0,2 гектара используют для строительства путепровода через трассу А-106 в деревне Раздоры под Одинцовым, а в Люберцах появится дорога МКАД — Котельники — Егорьевское шоссе.

Также три участка площадью 0,6 гектара область получила для возведения автодороги Путилково — Пятницкое шоссе в Красногорске.

«В Подмосковье реализуется большое количество дорожных проектов как регионального, так и федерального значения, строятся новые дороги, капитально ремонтируются существующие. Все это позволяет улучшить транспортную доступность, уменьшить пробки. Для реализации тех или иных проектов мы плотно сотрудничаем с федеральными коллегами. Так, с начала года из федеральной собственности в областную мы приняли на баланс в общей сложности порядка 2,5 гектара», — рассказала глава Минимущества области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Работы проводят с учетом обращений жителей.

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