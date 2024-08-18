Еще 9 участков теплотрасс капитально отремонтируют в Дмитрове в этом году

В Дмитровском городском округе до конца года обновят девять участков теплотрасс по государственной программе Подмосковья. Общая протяженность их составит три километра.

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в Дмитрове в этом году отремонтируют девять участков системы теплоснабжения длинной три километра. Работы проведут на улицах Чекистской, Большевистской, Водников, Профессиональной, Подлипичье, Комсомольской, Инженерной, Пионерской, в 1-м Центральном переулке, а также от здания скорой помощи до улицы Маркова по территории школы № 2.

Временно приостановят движение транспорта и пешеходов в тех местах, где теплотрасса проходит под проезжей частью. Так, по дороге от здания подстанции скорой помощи до улицы Пушкинской с 15 августа до 30 сентября ограничат движение пешеходов, а в случае необходимости и движение транспортных средств.

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