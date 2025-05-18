Еще 9 участков региональных дорог благоустроят в Орехово-Зуеве в 2025 году

Работы начались на Центральной улице в Орехово-Зуеве. Новое асфальтовое покрытие уже уложено на площади 5,5 тысяч квадратных метров. Специалистам предстоит уложить бортовой камень и привести в порядок колодцы.

В Ликино-Дулеве работы уже завершили. Также приведут в порядок дорогу на улице Галочкина в Орехово-Зуеве, еще два участка — в Куровском и Дрезне.

Всего в муниципалитете отремонтируют девять отрезков региональных дорог. Летом «Мосавтодор» приступит к ремонту трех километров федеральной трассы А-108, которая проходит по территории города.

В округе также продолжают благоустраивать народные тропы. Новая дорожка уже появилась в микрорайоне Ликино, ее протяженность — почти 200 метров.

В Орехово-Зуевском округе в этом году 16 стихийных тропинок превратят в удобные и безопасные дорожки с твердым покрытием.