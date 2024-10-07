Еще 9 участков дорог отремонтировали в Химках

Дорожные службы обновили девять участков муниципальных и региональных дорог в Химках в рамках ремонтного сезона. Из них четыре региональных объекта отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты обновили 15 километров асфальтового покрытия, что обеспечило комфортный проезд для более 200 тысяч жителей Химок. Ремонтные работы облегчили доступ к малым населенным пунктам, а также к медицинским, образовательным и спортивным учреждениям. В настоящее время сотрудники «Мосавтодора» продолжают наносить разметку и укреплять обочины на региональных участках.

На муниципальной сети отремонтировали пять улиц в черте города Химки общей протяжённостью более двеяти километров. Новое покрытие уложили на Вашутинском шоссе, где расположены промышленные предприятия и строительный рынок; на Молодежном проезде, который находится рядом со школой Флагман, медклиниками и поликлиникой № 4; на Юбилейном проспекте, где находятся межотраслевой техникум, детские сады № 6 и № 40, лицей, стоматологическая поликлиника и библиотека.

Специалисты «Мосавтодора» в рамках нацпроекта также уложили около шести километров нового дорожного полотна. Работы прошли на транспортной развязке на пересечении Лихачевского шоссе и трассы M-11 «Нева», а также на участке Международного шоссе, обеспечивающем подъезд к Шереметьево-2.

Кроме того, для улучшения проезда жителей малых населенных пунктов обновили старое асфальтобетонное покрытие на двух участках дороги, связывающей Рогачевское и Ленинградское шоссе.

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