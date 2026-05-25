Почти 9 тысяч юных спортсменов проверили здоровье в НИКИ детства с начала года

Юные спортсмены Подмосковья могут пройти профилактический осмотр в центре на базе Научно-исследовательского клинического института детства.

Дети имеют возможность пройти полное обследование под контролем команды врачей.

«И что очень удобно: проверить здоровье можно быстро, весь осмотр занимает не больше трех часов. С начала года такую проверку прошли почти девять тысяч юных спортсменов», — пояснила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Детей осматривают врач спортивной медицины, кардиолог, педиатр, травматолог-ортопед, спортивный психолог, невролог, дерматовенеролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог и офтальмолог.

Если есть показания, доступны дополнительные приемы узкопрофильных специалистов.

Затем юные спортсмены получают заключения о допуске к тренировкам и соревнованиям.

Сотрудники Центра спортивной медицины НИКИ детства осматривают атлетов — представителей сборных команд по 160 видам спорта.