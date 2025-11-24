Еще 9 тысяч детей бойцов СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях в 2026 году

В проекте бюджета Московской области на 2026 год предусмотрели средства на организацию летнего отдыха для детей бойцов СВО. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что особенно важно обеспечить качественный досуг для дочерей и сыновей Героев, и сообщил, что в следующем году в лагерях смогут отдохнуть около девяти тысяч ребят.

«Мы традиционно обеспечиваем бесплатными путевками детей из нуждающихся семей, также предусмотрены компенсации путевок для многодетных семей. Депутаты „Единой России“ держат эти вопросы на контроле, если у семей возникают какие-то сложности с получением путевки, они всегда могут обратиться на прием», — отметил Брынцалов.

По его словам, на организацию летней оздоровительной кампании детей предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Ребята из семей защитников ежегодно бесплатно отдыхают в лагере «Литвиново», который им особенно нравится благодаря насыщенной программе — спортивным играм, творческим мастер-классам, экскурсиям и тематическим вечерам, где отдельное внимание уделяется патриотическому воспитанию. Помимо подмосковных лагерей, детей из региона будут отправлять и на Черноморское побережье.

Бесплатные путевки получат дети с хроническими заболеваниями, учащиеся школ-интернатов и социальных учреждений, дети-инвалиды, сироты и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, предусмотрена частичная или полная компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей погибших военнослужащих, детей-инвалидов и их сопровождающих, а также ребят, которым требуется поддержка из-за сложных жизненных обстоятельств.

Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.