Еще 9 станций зарядки электрокаров открыли в Подмосковье в 2024 году

Фото: Мособлэнерго

Реализация программы развития электрозарядной инфраструктуры продолжается в Московской области. В ее рамках компания «Мособлэнерго» установила 9 электрозарядных станций в различных муниципалитетах региона в 2024 году.

Новые станции появились в Коломне, Серпухове, Красногорске, Нахабине, Долгопрудном, Мытищах и Пушкино. Для их использования необходимо загрузить специальное мобильное приложение Plug me, где есть подробная информация о процессе зарядки и контактный номер техподдержки.

Сведения о расположении зарядных станций доступны на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе для потребителей. Планируется, что до конца 2024 года будет установлено еще 11 электрозарядных станций аналогичной мощности.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию зеленой энергетики. В рамках программы ведется расширение сети электрозарядных станций.

На сегодняшний день в регионе функционируют 493 станции, среди которых 202 станции, поддерживающие быструю зарядку.

«Установка станций осуществляется за счет инвестиционной деятельности компаний», — подчеркнул Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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