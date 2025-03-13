Еще 9 школьных автобусов закупили в Подмосковье

Девять новых автобусов получили в Раменском, Шатуре, Рузском и Лосино-Петровском. Они будут обслуживать девять учебных заведений и перевозить более 900 детей, живущих далеко от школ.

«С начала года министерством оформлена передача в муниципальную собственность 36 школьных автобусов. Это значит, более 3000 детей будут с комфортом добираться до школ», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве также сообщили, Раменскому в этот раз передали пять автобусов. Два из них могут возить 250 детей в рыбаловское учебное заведение. Еще два — 352 ребенка в софьинскую школу. А в заворовскую — 61 школьника.

В округе Шатура два автобуса закрепили к учреждениям села Кривандино и школе № 2 Шатуры. Они будут подвозить около 100 учащихся.

В Лосино-Петровском — один новый автобус для школы поселка Биокомбината. Планируется, что он будет доставлять 115 детей из шести населенных пунктов

В колюбакинское учебное заведение будут возить 29 учеников начальных классов.