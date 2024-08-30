Еще 9 школ паллиативной помощи откроют в Подмосковье в сентябре

Еще девять школ оказания паллиативной помощи откроют в Подмосковье в сентябре. Для них провели специальное обучение на базе Ногинской больницы.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, обучение провела руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи региона Анна Шестакова.

На встрече представили план проведения занятий для родственников. Специалисты рассказали об особенностях питания и способах облегчения жизни лежачих больных.

Всего в Подмосковье работает 11 таких школ, еще девять заработают в сентябре в шатуре, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Балашихе, Реутове, Ногинске, Жуковском, Люберцах и Пушкино.

«Коломна, Кашира, Луховицы, Зарайск, Ступино, Воскресенск, Клин, Химки, Солнечногорск и Красногорск уже показали хороший результат и востребованность таких школ у родственников», — рассказала Анна Шестакова.

Узнать больше об оказании помощи паллиативным пациентам можно по телефону +7 (498) 683-83-83.

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