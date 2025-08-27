Еще 9 региональных дорог отремонтировали в Серпухове по нацпроекту

Сотрудники «Мосавтодора» завершили ремонт девяти региональных дорог в Серпухове. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Самым длинным обновленным отрезком стал участок от села Игумново до улицы Пионерской в деревне Никифорово протяженностью 3,6 километра.

«Работы провели как в населенных пунктах, так и на подъездах к ним — всего уложили 16,5 километра нового покрытия на девяти участках региональных дорог, тем самым обеспечив комфортный подъезд жителей Серпухова не только к своим домам, но и образовательным и спортивным учреждениям, а также другим местам притяжения. На ряде дорог еще предстоит устроить разметку», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Сотрудники «Мосавтодора» привели в порядок покрытие сразу на двух объектах, которые входят в опорную дорожную сеть Московской области.

Речь идет о дороге «Борисово — Лужки — Республика» в деревне Лужки, по которой ежедневно проезжают около 2,5 тысячи машин, а также о Старосимферопольском шоссе на подъезде к деревне Васильевское, где трафик достигает 15 тысяч машин в сутки.

Также завершены работы в деревне Большое Грызлово, где располагаются школа и школа-интернат. Покрытие обновили и на дороге «Пущино — Каргашино» от остановки «Сады» до птицефабрики.

Новое асфальтовое полотно уложили на 1-й Березовой улице в деревне Мартьяново, а также на отрезке от Нового кладбища до остановки «Арнеево» в одноименной деревне.

Свыше трех километров дороги привели в порядок от улицы Тульской в деревне Большая Городня до остановки «Поворот на Большую Городню». В Протвине обновили часть Кременковского шоссе, по которому каждый день проезжают примерно шесть тысяч автомобилей.

Работы продолжаются в проезде Мишина и на трассе «Серпухов — Протвино» от деревни Калиново до остановки «Дашковка».

Обновление дорог в Серпухове планируют завершить осенью. Строители укрепят обочины и нанесут дорожную разметку на 11 участках региональных магистралей.